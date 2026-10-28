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Eisenkot, ilk anketlerde Netanyahu hükümetine güvensizlik olduğunu belirtti

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Eisenkot, ilk anketlerde Netanyahu hükümetine güvensizlik olduğunu belirtti
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Eisenkot, ilk sandık çıkış anketlerinin Netanyahu ve 7 Ekim hükümetine karşı tam güvensizlik gösterdiğini söyledi. Sonuçların kesinleşmesi halinde Netanyahu hükümetini değiştirmek ve siyonist seferberlik hükümeti kurmak için derhal harekete geçeceğini açıkladı.

(ANKARA) - İsrail'de muhalefetteki Yashar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, genel seçimin ilk sandık çıkış anketlerinin Netanyahu hükümetine yönelik güvensizliği ortaya koyduğunu ifade etti. Eisenkot, sonuçların kesinleşmesi halinde hükümet değişikliği için harekete geçeceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi rakiplerinden Gadi Eisenkot, genel seçimin ilk sandık çıkış anketlerini sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Eisenkot, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlk anket sonuçları, siyonist çoğunluğun ve İsrail vatandaşlarının çoğunluğunun Netanyahu'ya ve 7 Ekim hükümetine karşı tam bir güvensizlik duyduğunu gösteriyor. Eğer bu sonuçlar nihai sonuçlarsa, bu İsrail'deki devletçi-siyonist çoğunluk için bir zaferdir. Halkın kararını hayata geçirmek, Netanyahu hükümetini değiştirmek ve mümkün olan en kısa sürede siyonist bir seferberlik hükümeti kurmak için derhal harekete geçeceğim."

Kaynak: ANKA
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