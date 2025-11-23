Haberler

Eindhoven Havalimanı'nda Dron Tespiti ile Uçuşlar Durduruldu

Güncelleme:
Hollanda'nın Eindhoven Havalimanı'nda birden fazla dron tespit edilmesi üzerine sivil ve askeri hava trafiği durduruldu. Savunma Bakanlığı gerekli önlemleri aldıktan sonra hava trafiği yeniden açıldı.

Hollanda'nın Eindhoven Havalimanı'nda birden fazla dron tespit edilmesinin ardından uçuşlar bir süreliğine durduruldu.

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan, Eindhoven Havalimanı'nda birden fazla dron tespit edildiğini paylaştı.

Brekelmans, "Bu nedenle sivil ve askeri hava trafiği durduruldu. Savunma Bakanlığı'na ait dron karşıtı birimler müdahale etmek için hazır bekliyor. Polis de olay yerinde. Ayrıntılı inceleme sürüyor ve gerektiğinde müdahale edilecektir." ifadelerini kullandı.

İlk paylaşımından yaklaşık iki saat sonra yeni bir paylaşımda bulunan Brekelmans, Eindhoven Havalimanı'ndaki hava trafiğinin bir süre sonra açıldığını belirterek, "Savunma Bakanlığı gerekli önlemleri aldı. Dronlar ile hava trafiğinin aksatılması kabul edilemez. Bu nedenle buna karşı gerekli adımları atıyoruz." açıklamasını yaptı.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise cuma akşamı da Eindhoven Havalimanı'na 30 kilometre mesafede olan Volkel Hava Üssü üzerinde birden fazla dron görülmesi üzerine harekete geçildiği bildirildi.

Açıklamada, dronların, üs çevresinde görev yapan gözetleme personeli tarafından tespit edildiği kaydedildi.

Hava Kuvvetleri personelinin, dronları etkisiz hale getirmek için yerden silah kullanarak müdahalede bulunduğu ifade edilen açıklamada, dronların bölgeden uzaklaştığı ve bir daha görülmediği aktarıldı.

Savunma Bakanlığı olayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: AA / Abdullah Aşıran - Güncel
500
