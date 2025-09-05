Ehud Olmert: Netanyahu'nun Tek Destekçisi Trump

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, dünyanın hiçbir yerinde kendisini dinleyecek kimse bulamaz. Kalan tek kişi ABD Başkanı Donald Trump'tır. Trump eğer yaklaşımını değiştirirse, ikna gücünü kullanırsa, bence bu çok önemli olacaktır ve tarihi değiştirebilecek o küçük zerreciği ekleyecektir." dedi.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Selanik Metropolitan Zirvesi kapsamındaki bir panele katılan Olmert, Gazze'deki durumu değerlendirdi.

Olmert, İsrail Genelkurmay Başkanının, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "bir ölüm tuzağı" olarak değerlendirmesine atıfta bulunarak, "Bu da nüfusun en yoğun olduğu bölgelerdeki askeri operasyonların bir sonucu olarak Gazze'de savaşa dahil olmayan binlerce Filistinli ile çok sayıda İsrail askeri ve muhtemelen hala hayatta olan esirlerin de kaybedilmesi anlamına geliyor. Gazzelilerin savaş alanından uzaklaştırılmasına yönelik çabalar da başarısız olacaktır veya çok sayıda insanın hayatlarının kurtarılması için yeterince kapsayıcı olmayacaktır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının can kaybı, yıkım ve İsrail'in dünya genelindeki statüsüne zarar verme gibi sonuçları olacağına işaret eden Olmert, İsrail'in içinde muhalif bir grubun da bulunduğuna dikkati çekti.

Olmert, "İsrail Savunma Kuvvetlerinin eski üst düzey komutanları, güvenlik kurumlarının ve MOSSAD'ın eski üst düzey yetkilileri, askeri operasyonun bedeline değecek hiçbir kazanım elde edilemeyeceğini söyledikleri ortak bir dilekçe imzaladılar." diye konuştu.

İsrail'de yapılan anketlere işaret eden Olmert, İsraillilerin yüzde 60'ından fazlasının, ülkenin Başbakanı Netanyahu'ya güvenmediğini söylediğini aktardı.

İsrail'de hükümete karşı çok sayıda eylem yapıldığını söyleyen Olmert, "Netanyahu uluslararası toplumla tüm etki ve diyalog alanlarını kaybetti." değerlendirmesinde bulundu.

Esirlerin iadesi ve Filistin ile Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan gibi Arap ülkeleri askerlerinden oluşacak uluslararası bir gücün devreye girmesini Gazze'de bir çözüm olarak gören Olmert, İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözüm için müzakerelerin başlatılmasını da bir çözüm önerisi olarak dile getirdi.

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Avramopoulos

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı ve eski AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos da panelde yaptığı konuşmada, Filistin meselesinde çözümün, İsrail hükümetinin tutumunu değiştirmesinden, tek çarenin iki devletli çözüm olduğunu kabul etmesinden geçtiğini kaydetti.