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Ehliyetsiz Sürücüyle Meydana Gelen Kazada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ehliyetsiz Sürücüyle Meydana Gelen Kazada Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında, ehliyetsiz sürücü Doğan Çelik'in karıştığı kazada 49 yaşındaki Fadimana Özkan hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

AKSARAY'da 1 kişinin öldüğü, kendisiyle 2 kişinin yaralandığı kazaya karışan sürücü Doğan Çelik'in (18), ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Ölen diğer sürücü Fadimana Özkan'ın (49) ise bedensel engelli oğlu Abdulsamet Özkan'ı (15), gezdirmek için çıktığı öğrenildi.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Ortaköy ilçesi Ahmetli köyü kavşağında meydana geldi. Doğan Çelik yönetimindeki 06 DDH 702 plakalı otomobil, kavşakta 2 çocuk annesi Fadimana Özkan'ın kullandığı 68 AEY 477 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Doğan Çelik ve Fadimana Özkan ile oğlu Abdulsamet Özkan yaralandı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazanın olduğu bölgeye 1 kilometre mesafede fırın işleten Rafet Özkan, kazayı duyunca koşarak olay yerine gelip, yaralı eşi Fadimana Özkan'ın başında durdu. Daha sonra 3 yaralı, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fadimana Özkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, oğlu Abdulsamet Özkan ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Kazada ölen Özkan'ın bedensel engelli oğlu Abdulsamet Özkan'ı gezdirmek için çıktığı öğrenildi.

Öte yandan kazada bacağında oluşan kırıklar nedeniyle ameliyat olan ve tedavisi süren Doğan Çelik'in, ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Çelik'in kullandığı aracın ise çalıştığı iş yerinin sahibinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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