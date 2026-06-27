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Abart egzozlu ve plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüne 105 bin lira ceza

Abart egzozlu ve plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüne 105 bin lira ceza
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan plakasız ve abart egzozlu motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Ş.Ç.'ye 105 bin lira ceza kesildi. Motosiklet yediemin otoparkına çekildi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durdurulan trafikten çekme belgeli ve abart egzoz takılı plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Ş.Ç.'ye 105 bin lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Rıza Efendi Mahallesi İnönü Caddesi'nde Ş.Ç. yönetimindeki motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede motosikletin trafikten çekme belgesi olduğu, plakasının bulunmadığı ve abart egzoz takılı olduğu belirlenirken, sürücü Ş.Ç.'nin de ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Ş.Ç.'ye, 'Karayolları Trafik kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 105 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise işlemlerin ardından yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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