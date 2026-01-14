Haberler

Çekme belgeli otomobille trafiğe çıkan ehliyetsiz sürücüye 58 bin lira ceza

Çekme belgeli otomobille trafiğe çıkan ehliyetsiz sürücüye 58 bin lira ceza
Güncelleme:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde plakaları bulunmayan çekme belgeli otomobille trafiğe çıkan ehliyetsiz sürücü S.S.'ye toplamda 58 bin 503 lira ceza kesildi. Ayrıca uyuşturucu madde ele geçirildi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde üzerinde plakaları bulunmayan çekme belgeli otomobille trafiğe çıkan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen otomobilin sürücüsü S.S.'ye (30) toplamda 58 bin 503 lira idari para cezası kesildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mescit Mahallesi Gaziturhan Bey Caddesi üzerinde ön ve arka plakaları bulunmayan S.S. yönetimindeki otomobili durdu. Yapılan incelemede otomobilin trafikten çekme belgesi olduğu ve S.S.'nin ehliyetinin olmadığı belirlendi. S.S.'ye ilgili maddelerden toplam 58 bin 503 lira idari para cezası uygulandı. S.S.'nin yapılan üst aramasında ise kağıtlara sarılı halde bir miktar uyuşturucuya emdirilmiş tütün ele geçirildi. S.S., gözaltına alınırken, otomobil yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
