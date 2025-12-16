Haberler

Bursa'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 150 bin lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, polisle yaklaşık 10 kilometre süren bir kovalamaca sonrasında yakalandı. Sürücü, kovalamaca sırasında tehlikeli hareketler yaptı ve toplamda 150 bin lira para cezası aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 16 BDV 355 plakalı cipi durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında kaçan sürücünün drift attığı, ters yönde seyrettiği, tehlikeli şerit değişiklikleri yaptığı ve bir polis aracına çarptığı iddia edildi.

Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından polis, cipin önünü keserek aracı durdurdu.

Araç sürücüsünün 15 yaşındaki Y.A. olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak, drift atmak, ters yönde seyretmek, tehlikeli şerit değiştirmek ve polis aracına çarpmak suçlarından toplam 150 bin liraya yakın idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Y.A, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü, cip çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
İstifa etmişti! Hakkındaki iddialara canlı yayında yanıt verdi

İstifa etmişti! Hakkındaki iddialara canlı yayında yanıt verdi
Tüm takım taraftarların yanına giderken Szymanski'den olay yaratacak hareket

Tüm takım taraftarla kutlama yaparken, o isim soyunma odasına gitti
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
KLM uçağında fare alarmı: 250 yolcu Karayipler'de mahsur kaldı

Devasa farenin nereden çıktığını söylesek inanmazsınız!
Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor! Yeni programının adı da belli

Bambaşka bir formatla ekranlara dönüyor! Yeni programının adı da belli
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Güllü nasıl öldürüldü? Cinayete tanık olan isimden yeni detaylar
İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu

İnfial yaratan görüntü! Her şey bayrak töreni sırasında yaşandı
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
RAMS Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı

Süper Lig şampiyonu, yıldız oyuncusuyla yollarını ayırdı
Aralarına alıp acımasızca dövdüler! Dehşet anları kameralarda

Aralarına alıp acımasızca dövdüler! Dehşet anları kameralarda
title