Ehliyetsiz sürücünün çarptığı bisikletli öldü Güncel Haberler MANİSA'nın Salihli ilçesinde kavşakta, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü U.C.A. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpışan bisikletin sürücüsü Mehmet Zühtü Şahin (53) hayatını kaybetti. MANİSA'nın Salihli ilçesinde kavşakta, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü U.C.A. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpışan bisikletin sürücüsü Mehmet Zühtü Şahin (53) hayatını kaybetti. Kaza, saat 14.30 sıralarında Zafer Mahallesi kanalyolu mevkisi 702. Sokak kavşağında meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü U.C.A. yönetimindeki 35 HE 1796 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Zühtü Şahin idaresindeki bisiklet, kavşakta çarpıştı. Kazada devrilen bisikletten düşen Şahin, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Mehmet Zühtü Şahin, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahin, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Soruşturma başlatan polis, U.C.A.'yı gözaltına aldı. U.C.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı Tragger Güncel Haberler

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