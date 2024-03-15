Ehliyetsiz sürücü T.C. soruşturmasında Bülent Cihantimur ifade vermek üzere adliyeye geldi

GAYE ŞEYMA CAN

Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a sonra ABD'ye kaçırılan ehliyetsiz sürücü T.C. soruşturmasında, ünlü estetik uzmanı baba Bülent Cihantimur ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Cihantimur, gazetecilerin, Eylem Tok'un Türkiye'ye dönüp dönmeyeceğine ilişkin sorularına yanıt vermedi.

Kemerburguz yolandaki kazadan saatler sonra gerçekleşen yurtdışına kaçışta payı olup olmadığı tartışılan Bülent Cihantimur'un "suçluyu kayırmak"tan şüpheli sıfatıyla ifade vereceği belirtiliyor.

Ehliyetsiz ve aşırı hızla kullandığı araçla bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduktan sonra annesi tarafından yurtdışına kaçırılan T.C'nin babası Bülent Cihantimur'un işyerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmıştı. Kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.