Bursa'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü park halindeki araçlara çarptı

Bursa'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü park halindeki araçlara çarptı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz olarak araç kullanan Miraç Y., kaza yaptıktan sonra polisin 'dur' ihtarına uymadı ve kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 5 kilometrelik bir takip sonucu yakalanan sürücüye toplam 20 bin 701 TL para cezası uygulanırken, aracın ruhsat sahibi olan annesine de 9 bin 267 TL ceza kesildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaza yaptıktan sonra polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçarken park halindeki 2 araca daha çarptı. Yaklaşık 5 kilometrelik takip sonucu yakalanan sürücüye toplamda 20 bin 701 TL para cezası uygulanırken, aracın ruhsat sahibi olan annesine de 9 bin 267 TL idari para cezası kesildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Miraç Y. (18) yönetimindeki 16 AJH 430 plakalı otomobil, manevra yaptığı sırada sokakta park halinde bulunan 35 CFY 269 plakalı otomobil ile 16 Y 8793 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza anında devriye görevindeki polis ekipleri, bölgeden uzaklaşmaya çalışan sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına rağmen kaçmaya başlayan Miraç Y., ara sokaklarda hızla ilerlerken park halindeki 16 Y 3585 plakalı otomobil ve ardından Osmaniye Mahallesi Gaziler Sokak'ta yine park halinde olan 16 APD 450 plakalı otomobile çarptı. Kaçışını sürdüren sürücü, yaklaşık 5 kilometre süren takip sonucu yakalandı.

Yapılan kontrollerde Miraç Y.'nin yeterli ehliyetinin olmadığı belirlendi. Sürücüye, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, sürekli şerit ihlali yapmaktan 9 bin 267 TL ve 'dur' ihtarına uymamaktan 2 bin 167 TL olmak üzere toplamda 20 bin 701 TL idari para cezası uygulandı. Aracın ruhsat sahibi olan sürücünün annesine de 9 bin 267 TL idari para cezası kesildi.

Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
