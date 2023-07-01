Ehliyetsiz Sürücü Adli Kontrolle Serbest

Fadime Bulut'a çarpıp ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Dün akşam saatlerinde Fadime Bulut'a çarpıp ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Samet Ö. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Samet Ö. emniyetteki ifadesinde akrabalarının düğününe gittiğini, dönüşte kazanın gerçekleştiği söyledi. Ehliyetsiz şekilde araç kullanıp Fadime Bulut'a çarparak ölümüne neden olan sürücü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bulut, öğle namazı sonrası Alacabal Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.