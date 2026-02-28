Haberler

Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 303 bin lira ceza

Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 303 bin lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, 5 kilometre süren takibin ardından tekrar yaya olarak kaçtı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü ve motosiklet sahibine toplam 303 bin lira idari para cezası uygulandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, 5 kilometre süren takibin ardından motosikleti bırakarak yaya olarak kaçtı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye ve motosiklet sahibine çeşitli suçlardan toplam 303 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin trafik uygulaması sırasında, 'dur' ihtarına uymayan 16 MA 5622 plakalı motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren sıkı takip sonrası sürücü, motosikletini bırakarak yaya olarak kaçtı. Yapılan kontrollerde motosikletin Muhammed H.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen motosiklet sahibi, motosikleti oğlu Abdulgani H.'nin (25) kullandığını söyledi. Sürücüye 'dur' ihtarına uymamaktan 200 bin lira, abart egzoz kullanmaktan 16 bin lira, sigorta ve muayenesiz araç kullanmaktan 7 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin lira; motosiklet sahibine ise 40 bin lira olmak üzere toplam 303 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet 90 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Afganistan'a savaş ilan eden Pakistan'dan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı

Savaşı resmen ilan eden taraftan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu operasyonunda ekiplere ateş açıldı! Bir jandarma yaralandı

Uyuşturucu operasyonunda ekiplere ateş açıldı! Bir jandarma yaralandı
6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti

6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncudan acı haber
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor

Trump, müzakere köprüsünü tamamen yıkmak üzere! Açık açık tehdit etti
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Uyuşturucu operasyonunda ekiplere ateş açıldı! Bir jandarma yaralandı

Uyuşturucu operasyonunda ekiplere ateş açıldı! Bir jandarma yaralandı
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Eski ABD Başkanı Joe Biden, tarifeli uçakla seyahat etti

Air Force One'dan inmiyordu! Şimdi tarifeli uçakla seyahat ediyor