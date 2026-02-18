Haberler

Samsun'da uygulamadan kaçmak için sürücü değiştirenler drona yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Kavak ilçesinde ehliyetine el konulan bir kişi, dron destekli trafik denetiminde sürücü değiştirdi. Her iki sürücüye toplam 46 bin 874 lira idari para cezası kesildi.

Samsun'da ehliyetine el konulduğu halde araç kullanan ve uygulama noktasını görünce sürücü değiştiren kişi dronla tespit edildi, her iki sürücüye 46 bin 874 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ile İHA Büro Amirliği ekipleri, Kavak ilçesinde trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Kavak ilçesinde dron destekli denetimde, Samsun yönüne seyir halinde bulunan otomobilin kırmızı ışıkta beklediği sırada ileride uygulama yapan polis ekiplerini fark ederek sürücü değiştirdiği belirlendi.

Görüntü kayıtlarına istinaden yapılan kontrolde, aracı kullanan kişinin, sürücü belgesinin 2027 yılına kadar alkollü araç kullanmaktan geri alındığı tespit edildi.

Sürücüye ve araç sahibine "sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak" suçundan 46 bin 874 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA " / " + Recep Bilek -
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı

Kış geri geldi, İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor! Seferler iptal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı
Şalgam fabrikasında feci ölüm! Makineye kapılan genç işçi hayatını kaybetti

Sabah işe gitti, akşam dönemedi! Şalgam fabrikasında feci ölüm
Fahrettin Koca'nın paylaşımı Meloni'nin hoşuna gitmeyecek

Tarihi zafer sonrası paylaşımı çok fena
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler
Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü! İşte sebebi

Küplere bindi! 5-2'lik zafer sonrası Osimhen'i delirten olay