Samsun'da uygulamadan kaçmak için sürücü değiştirenler drona yakalandı

Samsun'da ehliyetine el konulduğu halde araç kullanan ve uygulama noktasını görünce sürücü değiştiren kişi dronla tespit edildi, her iki sürücüye 46 bin 874 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ile İHA Büro Amirliği ekipleri, Kavak ilçesinde trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Kavak ilçesinde dron destekli denetimde, Samsun yönüne seyir halinde bulunan otomobilin kırmızı ışıkta beklediği sırada ileride uygulama yapan polis ekiplerini fark ederek sürücü değiştirdiği belirlendi.

Görüntü kayıtlarına istinaden yapılan kontrolde, aracı kullanan kişinin, sürücü belgesinin 2027 yılına kadar alkollü araç kullanmaktan geri alındığı tespit edildi.

Sürücüye ve araç sahibine "sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak" suçundan 46 bin 874 lira idari para cezası uygulandı.