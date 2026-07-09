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Erzurum'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz çocuğun babasına 247 bin lira ceza

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Erzurum'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kazaya karışan ehliyetsiz 14 yaşındaki motosiklet sürücüsünün babasına toplam 247 bin 179 lira idari para cezası kesildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp motosikletle kazaya karışan ehliyetsiz çocuğun babasına 247 bin 179 lira ceza kesildi.

Ekipler, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda plakasız olduğunu fark ettiği bir motosikleti durdurmak istedi.

Polisin ikazına uymayan sürücünün kullandığı motosiklet, yaklaşık 50 metre sonra S.K. idaresindeki 61 KB 719 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Hafif yaralanan sürücü R.E.Y. (14) sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün yaşının küçük olmasından dolayı babası C.Y'ye "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin, ehliyetsizlikten 40 bin, kırmızı ışık ihlalinden 5 bin, tescilsiz araçtan 2 bin 179 lira olmak üzere toplam 247 bin 179 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Talha Koca
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