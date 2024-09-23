Ehliyetini yenilemeyenler için süre daralıyor! Cezası 12 bin TL

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

CEZASI 12 BİN TL

31 Aralık 2024'e kadar eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sürücülere 12 bin TL ceza kesileceği uyarısı yapıldı. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu tarihten sonra eski tip ehliyetlerin geçersiz olacağı belirtildi. Vatandaşların, nüfus müdürlüklerine başvurarak gerekli işlemleri tamamlamaları gerekiyor.

BAŞVURUDA BULUNANLAR İÇİN İSTENİLEN BELGELER;

Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi yenileme başvurusunda bulunanlar için istenilen belgeler;

Kimlik belgesi

Eski sürücü belgesi

Yeni alınmış sürücü sağlık raporu

2 adet biyometrik fotoğraf

Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu

Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan

Adli sicil belgesi (Sistemden kontrol ediliyor)

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?