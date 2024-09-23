Ehliyetini yenilemeyenler için süre daralıyor! Cezası 12 bin TL
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihi 31 Aralık 2024 olarak açıkladı. Bu tarihten sonra eski ehliyetler geçersiz olacak ve yenileme için belirli belgeler gerekecek. Ehliyetini yenilememiş sürücülere ise 12 bin TL ceza kesilecek.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.
CEZASI 12 BİN TL
31 Aralık 2024'e kadar eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sürücülere 12 bin TL ceza kesileceği uyarısı yapıldı. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu tarihten sonra eski tip ehliyetlerin geçersiz olacağı belirtildi. Vatandaşların, nüfus müdürlüklerine başvurarak gerekli işlemleri tamamlamaları gerekiyor.
BAŞVURUDA BULUNANLAR İÇİN İSTENİLEN BELGELER;
Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi yenileme başvurusunda bulunanlar için istenilen belgeler;
- Kimlik belgesi
- Eski sürücü belgesi
- Yeni alınmış sürücü sağlık raporu
- 2 adet biyometrik fotoğraf
- Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu
- Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan
- Adli sicil belgesi (Sistemden kontrol ediliyor)
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
- Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler için ücretler şu şekilde belirlenmiştir:
- Eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 15 TL
- Yeni tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 769 TL