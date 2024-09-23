Üye Girişi
Haberler

Ehliyetini yenilemeyenler için süre daralıyor! Cezası 12 bin TL

Ehliyetini yenilemeyenler için süre daralıyor! Cezası 12 bin TL
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihi 31 Aralık 2024 olarak açıkladı. Bu tarihten sonra eski ehliyetler geçersiz olacak ve yenileme için belirli belgeler gerekecek. Ehliyetini yenilememiş sürücülere ise 12 bin TL ceza kesilecek.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

CEZASI 12 BİN TL

31 Aralık 2024'e kadar eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sürücülere 12 bin TL ceza kesileceği uyarısı yapıldı. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu tarihten sonra eski tip ehliyetlerin geçersiz olacağı belirtildi. Vatandaşların, nüfus müdürlüklerine başvurarak gerekli işlemleri tamamlamaları gerekiyor.

Ehliyetini yenilemeyenler için süre daralıyor! Cezası 12 bin TL

BAŞVURUDA BULUNANLAR İÇİN İSTENİLEN BELGELER;

Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi yenileme başvurusunda bulunanlar için istenilen belgeler;

  • Kimlik belgesi
  • Eski sürücü belgesi
  • Yeni alınmış sürücü sağlık raporu
  • 2 adet biyometrik fotoğraf
  • Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu
  • Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan
  • Adli sicil belgesi (Sistemden kontrol ediliyor)

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

  • Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler için ücretler şu şekilde belirlenmiştir:
  • Eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 15 TL
  • Yeni tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 769 TL
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

Güncel Eğitim Ulaşım Hukuk Yaşam

6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar

 Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var

"Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var"

 Şehit Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay! Bu sabah memleketine gidecekmiş

Şehit Şeyda Yılmaz'ın bu sabah için dört gözle beklediği bir planı varmış
Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

Kadın polisin şehit olduğu saldırı kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahar bu hafta var mı? Bahar dizisi 24 Eylül'de başlayacak mı? SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇLARI Süper Lig 7. Hafta maçları ne zaman başlayacak, hangi gün? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? BİM AKTÜEL KATALOĞU (27 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 27 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? BİM AKTÜEL KATALOĞU (25 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 25 Eylül Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gelendost Belediye Başkanı kimdir? Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen kim, kaç yaşında? Yunus Emre Geçti kimdir? Ümraniye'de polis memurunu öldüren Yunus Emre kaç yaşında, sabıka kaydı var mı? Benzine zam var mı? 23 Eylül güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 21- 27 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? CANLI ALTIN KURU | 23 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });