Ehliyet sınavı kopya şebekesine 'Düzenek' operasyonu: 200 gözaltı (2)
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200 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIAnkara merkezli 29 ilde 270 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 200 kişi gözaltına alındı.
200 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ankara merkezli 29 ilde 270 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 200 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda kamera ve kulaklık düzeneklerinin yanı sıra; çok sayıda silah, mühimmat, sahte belge ve para ele geçirildi. Ekipler, 70 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Bekmezci - Güncel