Ehliyet sınavı kopya şebekesine 'Düzenek' operasyonu: 200 gözaltı (2)

200 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara merkezli 29 ilde 270 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 200 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda kamera ve kulaklık düzeneklerinin yanı sıra; çok sayıda silah, mühimmat, sahte belge ve para ele geçirildi. Ekipler, 70 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.