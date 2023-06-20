Ehliyet sınavı kopya şebekesi çökertildi

Ehliyet sınavı kopya şebekesi: 'Joker' yöntemiyle fiziksel özellikleri benzer üyelerini adayın yerine sınava göndermiş

Düzenekle ehliyet sınavında kopya çektiren suç örgütünde gözaltı sayısı 212'ye yükseldi

ANKARA - Ehliyet sınavına girecek adayların üzerine kameralı düzenek kurarak kopya çeken ve sınav için gerekli belgeleri kanuna aykırı yollarla temin ettiği tespit edilen şebekenin 'Joker' adını verdikleri bir diğer yöntemle fizik ve tip olarak benzeyen üyelerini adayın yerine sınava gönderdikleri ortaya çıktı. 29 ilde 270 şüpheliye yönelik icra edilen operasyonda gözaltı sayısı ise 212'ye yükseldi.

Motorlu taşıt sürücü belgesi sınavına girmek için yeterli donanıma sahip olmayan ya da kısa yoldan sınavı geçerek ehliyet sahibi olmak isteyen adayları bularak kanuna aykırı yollarla sınavı geçirten suç çetesine yönelik Ankara merkezli 29 ilde 270 şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltı sayısı 212 oldu. Şebekenin sınavda kameralı düzenek kullanarak kopya çektirmesinin yanı sıra 'Joker' ismini verdikleri başka yöntemi daha uyguladığı ortaya çıktı. Söz konusu yöntemde örgütün, sınava girecek adayın fiziksel özelliklerine benzer üyelerini sınava gönderdiği ortaya çıktı. Şebekenin durumun anlaşılması adayın kaş, bıyık gibi yüz detaylarını sınava girecek mensuplarına makyajladığı öğrenildi.

Öte yandan, operasyonda çok sayıda dijital materyal, doküman, makbuzun yanı sıra düzeneklerde kullanılan elektronik eşya ile silah ve tabanca fişeği ele geçirildi.