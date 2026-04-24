Ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 3 şüpheli tutuklandı

SAKARYA'da ehliyet sınavına girenlere maddi menfaat karşılığında kopya çekmeye yarayan gelişmiş düzenekler temin ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri E-Sınavı'na katılan adaylara maddi menfaat karşılığında kopya çekmeye yarayan gelişmiş düzenekler temin ettikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sakarya ve İstanbul'da yapılan baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Organize suç faaliyetinden elde edilen haksız gelirin izini süren KOM ekipleri, şebekenin kazandığı paraları araç ve daire satın alarak akladığını saptadı Soruşturma dosyasındaki detaylara göre, şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 10 milyon TL tutarında parayı akladığı anlaşıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 208 kamera düzeneği, 120 batarya, 63 düzeneğe bağlı kulak içi kulaklık, 14 düzeneğe bağlanan Wi-Fi cihazı, 10 adet üzerinde sim kart giriş yuvası bulunan mekanizma, 5 telefon, düğme şeklinde kamera mekanizması için kullanılan 3 düğme seti ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.A., E.K. ve M.D. 'Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanununa Muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından tutuklandı, T.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

