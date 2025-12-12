Ego'dan Başkentlilere Çağrı: Toplu Taşıma Araçlarında Unutulan Eşyalar Sahiplerini Bekliyor

(ANKARA) - Her gün yüz binlerce Başkentli tarafından kullanılan EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor. Elektronik cihazlardan cüzdanlara, saat ve gözlüklerden bendir, ney ve gitar gibi müzik aletlerine kadar çok sayıda unutulan eşya Ulus'ta bulunan EGO Genel Müdürlüğü binasındaki Kayıp Eşya Bürosu'nda yasal süre olan iki yıl boyunca muhafaza ediliyor. Teslim alınmamış eşyalar, sürenin dolmasının ardından satışa çıkarılıyor. Ankaralılar, 0 312 306 78 71 numaralı telefonu arayarak kayıp eşyalarına ulaşabiliyor.

"Titiz şekilde çalışıyoruz"

EGO otobüsleri ile metro ve ANKARAY vagonlarında unutulan eşyaların Medeni Kanun'a göe 2 yıl boyunca muhafaza edildikten sonra satışa çıkarıldığını vurgulayan EGO Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıç, "Vatandaşlarımızdan ricamız; toplu taşıma araçlarında unuttukları eşya, malzeme, müzik aletleri, her türlü materyalleri burada muhafaza ettiğimiz için bize ulaşmaları… Ulus'ta bulunan Genel Müdürlüğü'müze ait ana binamıza gerek ya da 0 312 306 78 71'i aradıklarında kayıp eşyalarına ulaşabileceklerdir. Amacımız satışa çıkarmaktan ziyade vatandaşın mağduriyetini gidermek. Onun için de bu konuda da titiz şekilde çalışıyoruz" dedi.

En çok unutulan eşya cüzdan oldu

Kayıp Eşya Bürosu'nda; elektronik cihazlardan cüzdanlara, saat ve gözlüklerden bendir, ney ve gitar gibi müzik aletlerine kadar çok sayıda eşya bulunuyor. Toplu taşıma araçlarında en çok unutulan eşyalar ise sırasıyla cüzdan, gözlük ve kulaklık olarak sıralanıyor. Telefon, fotoğraf makinesi, bilgisayar, tablet gibi elektronik eşyaların yanı sıra gitar, melodika, bendir ve ney gibi müzik aletleri de sahiplerini bekliyor. Ayrıca unutulan eşyalar arasında; kamp sandalyesi, scooter, bisiklet, bebek arabası, matkap, çanta ve pazar arabası da var.

Eşya listesi haftalık olarak internette yayınlanıyor

EGO Genel Müdürlüğü, Başkentlilerin eşyalarına kolayca ulaşabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Araçlarda unutulan eşyaların listesi; https://www.ego.gov.tr/tr/kayip/esya adresinden haftalık yayınlıyor.

Ayrıca vatandaşlar; Ulus'ta bulunan EGO Genel Müdürlüğü' giderek ya da (0312) 306 78 71 numaralı telefonu arayarak, aradıkları kayıp eşyaya ulaşabiliyorlar.