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EGM: Sahte noter dolandırıcılığına dikkat!

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Emniyet Genel Müdürlüğü, kendini noter gibi tanıtıp kapora, dosya masrafı veya güvenli ödeme bahanesiyle para isteyenlere itibar edilmemesi konusunda uyardı ve güvenli ödemenin sadece noterlikte yapıldığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım-satım işlemi öncesinde "kapora, dosya masrafı veya sözde güvenli ödeme bedeli" adı altında para isteyen kişilere karşı uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından araç alım-satım işlemlerinde "sahte noter" dolandırıcılığına karşı uyarıcı bir video paylaştı.

Videoda, kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtarak araç alım-satım işlemi öncesinde "kapora, dosya masrafı veya sözde güvenli ödeme bedeli" adı altında para isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Noterliklerin telefon veya mesaj yoluyla kişisel hesaplara para gönderilmesini asla talep etmeyeceğinin belirtildiği videoda, "Araç alım-satım işlemlerinde 'Güvenli Ödeme Sistemi' sadece noterliklerde gerçekleştirilmektedir. Şüpheli bir durumla karşılaştığınızda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirin." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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