Emniyetten vatandaşlara siber dolandırıcılık uyarısı

Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcıların oltalama yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Şüpheli bağlantılara tıklanmaması gerektiği vurgulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), vatandaşları aldatıcı içeriklere ve sahte linklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, dolandırıcıların "oltalama" yöntemini kullanarak kişisel ve finansal bilgilere ulaşmayı amaçlayan şüpheli bağlantı linkleri gönderdikleri belirtildi.

Vatandaşların, dijital mecralarda karşısına çıkabilecek aldatıcı içeriklere ve mesaj yoluyla iletilebilecek sahte linklere karşı dikkatli olmaları istendi.

Videoda şu ifadelere yer verildi:

"Oltalama, bankaların veya kamu kurum ve kuruluşlarının web sayfalarının sahtesini kurmak suretiyle vatandaşların banka ve kredi kartı bilgilerini veya kişisel bilgilerini ele geçirme yöntemidir. Ödenmemiş HGS borcunuz bulunmaktadır, hediye çeki kazandınız gibi içeriklerin oltalama amaçlı olabileceğini unutmayınız. İçerikle birlikte paylaşılan şüpheli bağlantılara tıklamayınız."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
İzzet Ulvi Yönter'in sürpriz istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
500

Trump iyice zıvanadan çıktı: Bana seksten bahsedebilirsin
İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu
CHP'li başkanın otel odasında basılmasına Özel'den ilk yorum

UEFA'ya belge gitti! Galatasaray'dan tarihi ödeme
Trump'tan gazetecilere: Bana her şeyi sorabilirsin, seksten bahsedebilirsin

Trump iyice zıvanadan çıktı: Bana seksten bahsedebilirsin
MSB'den Karadeniz açıklaması! SAS Timleri imha etti
İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba