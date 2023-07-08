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Eğlence Merkezinin Bahçesinde Bağlı Köpek 14 Kurşunla Öldürüldü

Eğlence Merkezinin Bahçesinde Bağlı Köpek 14 Kurşunla Öldürüldü

Güncel Haberler

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir eğlence merkezinin bahçesinde bağlı bulunan köpek, Mustafa O. tarafından 14 kurşunla öldürüldü. Olay güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli gözaltına alındı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde eğlence merkezinin bahçesinde bağlı bulunan köpek, Mustafa O., tarafından 14 kurşunla öldürüldü. Köpeğin vurulma anı güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Güncel

Karasu Güncel Haberler

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