Eğlence Merkezinin Bahçesinde Bağlı Köpek 14 Kurşunla Öldürüldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir eğlence merkezinin bahçesinde bağlı bulunan köpek, Mustafa O. tarafından 14 kurşunla öldürüldü. Olay güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli gözaltına alındı.