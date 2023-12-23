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Eğlence mekanında tartışan 2 arkadaş birbirlerine bıçakla saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

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TUTUKLANDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde, eğlence mekanında çıkan tartışmada arkadaşı Ramazan Korkutata'yı (39) bıçaklayarak öldüren Sercan Adıgüzel (35) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eğlence mekanında çıkan tartışmada arkadaşı Ramazan Korkutata'yı (39) bıçaklayarak öldüren Sercan Adıgüzel (35) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bodrum Muğla Tutuklama Cinayet Suç Güncel Haberler

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