Eğlence mekanında tartışan 2 arkadaş birbirlerine bıçakla saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
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TUTUKLANDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde, eğlence mekanında çıkan tartışmada arkadaşı Ramazan Korkutata'yı (39) bıçaklayarak öldüren Sercan Adıgüzel (35) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eğlence mekanında çıkan tartışmada arkadaşı Ramazan Korkutata'yı (39) bıçaklayarak öldüren Sercan Adıgüzel (35) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel