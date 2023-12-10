Eğlence mekanında silahlı saldırı: 9 şüpheli gözaltına alındı

Yenişehir ilçesinde bir eğlence mekanının önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu güvenlik görevlisi Ahmet Olaşmış hayatını kaybetti. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dün gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Ali Emiri Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde düzenlenen silahlı saldırıda güvenlik görevlisi olan arkadaşıyla dururken kurşunların isabet ettiği Ahmet Olaşmış'ın (26) hayatını kaybettiği olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

?Bu arada Olaşmış'ın hasta olan yeğenini hastaneye götürdükten sonra eğlence mekanında güvenlik görevlisi olan arkadaşının yanına geldiği belirlendi. Olamış'ın mekana geldikten kısa süre sonra da düzenlenen silahlı saldırıda vurularak hayatını kaybettiği öğrenildi.