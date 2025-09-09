Eğitime Destek Ziyaretleri Devam Ediyor

Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlknur Kumkale, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özcan, eğitime ve bilime her zaman destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Gençlerin çağdaş bir eğitimle yetişmesi için çaba gösterdiklerini aktaran Özcan,"Şimdiye dek kurulan güçlü işbirliğimizin simgesi olan plaketi kendilerinden memnuniyetle teslim aldık. Eğitime ve bilime verdiğimiz destek her zaman önceliğimiz oldu, olmaya da devam edecek. Gençlerimizin çağdaş bir eğitimle yetişmesi için üniversitemizle iş birliğimizi daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Özcan, okulları ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla okulları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan, ziyaretlerinde öğrenci ve öğretmenlere başarı diledi.

Öğrencilerin heyecanla ve umut dolu şekilde eğitime başladığını ifade eden Özcan, "Gözlerindeki pırıl pırıl ışıltı, yarınlarımızın umudu ve en büyük güvencemiz. Geleceğimizi şekillendirecek olan yavrularımıza başarılarla dolu, sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyoruz. Fedakar öğretmenlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Özcan, öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Özden, Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti

Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özden, ziyarette yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğrenci ve öğretmelere başarı diledi.

Eğitime destek vermeye devam edeceklerini aktaran Özden, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ziyarette, İlçe Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Danacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özkan Fidan da yer aldı.