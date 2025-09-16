Haberler

Eğitim Yatırımları İçin Edirne'de Önemli Ziyaret

Eğitim Yatırımları İçin Edirne'de Önemli Ziyaret
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret ederek, eğitim çalışmaları ve projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, kentte yürütülen eğitim çalışmaları ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Sezer, Bakan Yardımcısı Yılmaz'a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, eğitim yatırımlarına verilen destek için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
