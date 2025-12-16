Eğitim Sen'den Milli Eğitim Bakanlığı'na: "Siirt Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Görevden Alınsın"

(ANKARA)- Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) öğretmenlere ve öğrencilere yönelik mobbing uyguladığı, cinsiyetçi ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddia edilen Siirt Özel Eğitim Uygulama Okulu müdürü hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

Eğitim Sen Siirt Şubesi, geçen hafta Siirt Özel Eğitim Uygulama Okulu müdürü hakkında öğretmenlere ve öğrencilere yönelik mobbing, cinsiyetçi ve ayrımcı uygulamaları gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Eğitim Sen Genel Merkezi ise müdür hakkında soruşturma başlatılması için Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yazı yazdı.

Müdür hakkında kadın öğretmenlere yönelik aşağılayıcı ve cinsiyetçi söylemler, öğretmenleri etnik kimlikleri üzerinden hedef alan ayrımcı ifadeler, tutanak ve ceza tehdidiyle sürdürülen sistematik mobbing, ders ücreti karşılığı çalışan öğretmenlerin keyfi biçimde görev yerlerinin değiştirilmesi, öğretmenlere yönelik tehditkar ve küçük düşürücü üslup ile okulun işleyişine dair ciddi usulsüzlük iddiaları bulunduğu belirtilen yazıda, "İddialara rağmen söz konusu okul müdürünün görevine devam etmesi, soruşturmanın sağlıklı ve tarafsız yürütülmesini zedelemektedir" ifadelerine yer verdi.

"Okul müdürünün görevden uzaklaştırılmasını talep ediyoruz"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada da delillerin karartılması ve öğretmenler üzerindeki baskının sürmesi ihtimali nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın acil tedbir alması gerektiği belirtilerek "Eğitim Sen olarak; Milli Eğitim Bakanlığı'nı sorumluluğa davet ediyor, Bakanlık müfettişlerinin derhal görevlendirilmesini ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. maddesi uyarınca okul müdürünün görevden uzaklaştırılmasını ya da yöneticilik görevinden alınarak başka bir kurumda görevlendirilmesini talep ediyoruz" denildi.