Eğitim Sen, Öğretmenlerle İlgili Yönetmeliği Yargıya Taşıyor: 'Siyasal İktidara Biat Eden 'Memur Öğretmen' Tipi Yaratılmak İsteniyor'

Eğitim Sen, aday öğretmenlik sınavının kaldırılarak değerlendirme komisyonuna devredilmesi, öğretmenlikte uzman ve başöğretmen olarak yeni kariyer basamakları getirilmesine ilişkin yönetmeliğin iptali için Danıştay'a başvuracaklarını açıkladı. Yönetmeliğin ayrımcı ve liyakat dışı uygulamaların önünü açacağını vurgulayan Eğitim Sen, siyasal iktidara her koşulda biat eden 'memur öğretmen' tipi yaratılması istendiğini bildirdi.

Eğitim Sen, 12 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayınlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin iptali için gerekli hukuksal hazırlıkları yaparak Danıştay'a başvurulacağını açıkladı. Eğitim Sen'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"GÖRÜŞ VE ELEŞTİRİLERİN HİÇBİRİ DİKKATE ALINMADIN HAZIRLANDI"

"Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin olarak yayınlanan yönetmeliği 'eğitim paydaşlarından alınan görüşler' doğrultusunda oluşturduklarını iddia etse de yayınlanan yönetmeliğin, düzenlemenin esasına ilişkin görüş ve eleştirilerin hiçbiri dikkate alınmadan hazırlandığı görülmektedir.

"AYRIMCI UYGULAMANIN ÖNÜ AÇILACAK"

Öğretmenlik Meslek Kanunu sadece kamuda çalışan öğretmenlere yönelik olarak düzenlenmiştir. Özel sektörde çalışan öğretmenlere yazılı sınava katılma hakkı tanınması bu eksikliği gidermediği gibi, tıpkı kanun gibi yönetmeliğin de dar, yetersiz ve anayasaya aykırı düzenlemelerde ısrar ettiği görülmektedir. Öğretmenlerin farklı kademelerle ücret ve sosyal haklar bakımından farklılaştırılması, Anayasa'nın 55'inci maddesinde belirtilen ücrette adaletin sağlanması ilkesiyle açıktan çelişmektedir. Adaylık sınavının kaldırılması ve sınavın işlevinin bir değerlendirme komisyonuna devredilmesi, öğretmenlerin adaylığının kaldırılmasında sık sık gündeme gelen mülakat-torpil uygulamasının benzerinin gündeme gelmesi, bu konuda ayrımcı uygulamaların yaşanmasının önünü açacaktır.

"MEMUR TİPİ ÖĞRETMENLİK YARATILMAK İSTENİYOR"

Yönetmelikte ayrıntılı olarak düzenlenen 'Adaylık Değerlendirme Komisyonu' ayrımcılık yapabilecek nitelikte yetkilerle donatılmıştır. Öğretmenlerin adaylık sürecini yürütecek olan komisyonun, öğretmen adaylarının mesleğe devam edip etmemesine karar verecek olması, aday öğretmenler açısından son derece tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabilecektir.

Adaylığın kaldırılması, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik gibi kariyer basamaklarını "kademe ilerleme ve aylıktan kesme cezası almamış olmak" şartına bağlamak, eğitim emekçilerini sendikal örgütlenmeden uzak tutmaya, yanlış uygulama ve tutumlara itiraz etmemeye yönelik tehlikeli bir adımdır. Kariyer basamağına başvuruyu ceza almış olmamaya bağlayan sistemle, siyasal iktidara her koşulda biat eden, 'memur öğretmen' tipi yaratılmak istenmektedir.

"ANAYASA'YA AYKIRI BİR YÖNETMELİKLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Öğretmenler arasında ciddi maaş farklılıklarına yol açacak olan kariyer basamakları sınavı Bakanlık tarafından yapılacaktır. Bu durum sınavın güvenirliğini azaltacaktır. Tıpkı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda olduğu gibi, Anayasa'ya aykırı bir yönetmelikle karşı karşıya olduğumuz açıktır. Öğretmenlik Meslek Kanunu, diğer meslek kanunlarından farklı biçim ve içerikte hazırlanmış, yönetmelik de aynı mantık üzerinden çıkarılmıştır.

Sendikamız, Anayasaya ve ilgili yasalara aykırı hükümler yer alan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin iptali için gerekli hukuksal hazırlıkları yaparak Danıştay'a başvuracaktır."