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Eğitim Sen'den Kalecik'teki Yurt İçin Tepki

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Eğitim Sen Genel Sekreteri Evrim Gülez, mahkeme kararına rağmen Ramise Orhan Kalkan Kız Öğrenci Yurdu'nun öğretmenevi olarak kullanılmasına karşı çıkarak, yurdun amacına uygun şekilde işlevlendirilmesini talep etti.

(ANKARA) - Eğitim Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Gülez, Ramise Orhan Kalkan Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nun mahkeme kararına karşın "öğrenci olmadığı" gerekçesiyle öğretmenevi olarak kullanılmasına tepki gösterdi. Gülez, "Kalecik ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ve Kaymakamlık'ın hala bir adım atmaması düşündürüyor. Bir an önce eğer ihtiyaç ise Kalecik'e bir öğretmenevi yapılması, bu yurdun ise yapım amacına uygun olarak kullanılmasını istiyoruz."

Eğitim Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Gülez, Ankara'nın Kalecik ilçesinde bulunan Ramise Orhan Kalkan Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nun COVİD-19 pandemi sürecinden itibaren "öğrenci olmadığı" gerekçesiyle öğretmenevi olarak kullanılmasına ilişkin açıklama yaptı.

"Mahkeme kararı çıktı, adım atılmadı"

Geçen yıl açılan dava sonucunda mahkemenin mayıs ayında binanın yurt olarak kullanılması yönünde karar verdiğini belirten Gülez, Kalecik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün buna rağmen bir adım atmadığını söyledi. Gülez, şu ifadeleri kullandı:

"Ramise Orhan Kalkan Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu, 2015 yılında hayırsever Orhan Kalkan ve eşinin bağışladığı arsa üzerine yapılmış bir bina burası. Fakat, öğrenci olmadığı gerekçesiyle uzun zamandır yurt olarak kullanılmıyor. Pandemi dönemi ve sonrasında öğrenci olmadığı nedeniyle öğretmenevi olarak kullanılmıştı. Şu an hala öğrenci olmadığı gerekçesiyle öğretmenevi olarak kullanılmak isteniyor. Geçen yıl açılan dava sonucunda buranın yurt olarak kullanılması gerektiğine dair bir mahkeme kararı mayıs ayında yayımlandı. Buna rağmen hala Kalecik ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ve Kaymakamlık'ın bir adım atmaması düşündürüyor. Bir an önce eğer ihtiyaç ise Kalecik'e bir öğretmenevi yapılması, bu yurdun ise yapım amacına uygun olarak kullanılmasını istiyoruz."

Eğitim Sen'den Kalecik'teki Yurt İçin Tepki
Kaynak: ANKA / Güncel

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