Eğitim Sen, Bornova'da gözaltına alınan yöneticilerinin serbest bırakılmasını istedi

(ANKARA) - Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, "Bornova'da okul ziyareti yapan şube yöneticilerimiz, okul görevlisinin değil, o bölgede bulunan bekçi tarafından zorbalıkla karşılaşıyorlar. Sendikacı olduklarını ifade etmelerine rağmen zorbalığını sürdürüyor. Sonrasında da polise şikayet ederek gözaltına aldırıyor. Şube yöneticilerimizin kimlik kontrolü ve şikayetler gerekçe gösterilerek gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Genel Başkanı Kemal Irmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"MEB'in okullara yönelik aldığı tedbirler, tedbirden çok fecaata sebep oluyor. Okullarda artan şiddete karşı bilimsel ve pedagojik çözüm önerilerimizi yok sayanlar, okul önlerine bekçi görevlendirerek sendikal faaliyetlerimizi engellemeye çalışıyor. Şube yöneticilerimizin kimlik kontrolü ve şikayetler gerekçe gösterilerek gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Bornova'da okul ziyareti yapan şub yöneticilerimiz, okul görevlisinin değil, o bölgede bulunan bekçi tarafından zorbalıkla karşılaşıyorlar. Sendikacı olduklarını ifade etmelerine rağmen zorbalığını sürdürüyor. Sonrasında da polise şikayet ederek gözaltına aldırıyor. Her sorunu polisiye ve güvenlik yaklaşımıyla halletmeye çalışan yaklaşım sorunu çözemiyor, yeni sorunlara sebep oluyor. Okul idaresi onlar, sendikacı ve bizim misafirlerimiz dediği için, kapı bekçisi yönetici ile de tartışıyor ve şikayetçi oluyor. İdareci de göz altına alınıyor. Okulların ihtiyacı baskı ve güvenlikçi politikalar değil; bilimsel, pedagojik ve demokratik çözümlerdir. Sendikal faaliyet suç değildir, engellenemez. Arkadaşlarımız da derhal serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA