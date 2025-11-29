Haberler

Eğitim Müfettişi Sayısının Artırılması ve Tazminat Talepleri

Güncelleme:
TEM-SEN Genel Başkanı Osman Şahin, eğitim müfettişi sayısının artırılmasını ve görev ile makam tazminatı verilmesini talep etti. Şahin, mevcut müfettiş sayısının yetersiz olduğunu ve eğitim teşkilatının gelişimine katkıda bulunulması gerektiğini vurguladı.

Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası (TEM-SEN) Genel Başkanı Osman Şahin, eğitim müfettişi sayısının artırılmasını, görev ve makam tazminatı verilmesini talep etti.

Şahin, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığı denetimlerinin, yönetime geri bildirimde bulunarak eğitim teşkilatının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'de 90 bin civarında yaygın ve örgün eğitim kurumunun bulunduğunu belirten Şahin, "Yaklaşık 19 milyon civarında öğrencimiz var. 1 milyon 100 bin civarında da öğretmenimiz var. Bunları denetlemekte görevli olan müfettiş sayısı ise 1453. Bu sayıyla denetim hizmetlerini sağlayabilmek mümkün değil. Müfettişlerin sorunları çözülmediği sürece denetim ikinci planda kalmış, adeta işlevsiz hale getirilmiştir." dedi.

"Eğitim müfettişleri, Bakanlık bünyesinde tek çatı altında birleştirilmeli"

Şahin, eğitim teşkilatındaki müfettişlerin, mevcut özlük haklarından dolayı "prestij kaybına" uğradığını savunarak, maaşı öğretmen ve okul müdüründen daha düşük olduğu gerekçesiyle müfettişliği kimsenin tercih etmediğini öne sürdü.

Eğitim müfettişlerinin sorunlarına çözüm önerilerini sunan Şahin, "Taşra teşkilatında görev yapan eğitim müfettişleri, Bakanlık bünyesinde tek çatı altında birleştirilmeli. Tüm eğitim müfettişlerine görev ve makam tazminatı verilmeli. Eğitim müfettişi sayısı ivedilikle artırılmalı. Müfettişlerin mesleki gelişimlerine yönelik eğitim programları düzenlenmeli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
