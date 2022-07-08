Eğitim müfettiş yardımcılığı yazılı sınav sonuçları açıklandı Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 26 Haziran'da düzenlenen eğitim müfettiş yardımcılığı yazılı sınavının sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 26 Haziran'da düzenlenen eğitim müfettiş yardımcılığı yazılı sınavının sonuçları açıklandı. MEB'den yapılan açıklamaya göre, bakanlıkça okullarda kalite güvence sisteminin aktif hale getirilmesi için kurulan yeni teftiş sistemi kapsamında 750 müfettiş yardımcısı alımı için yapılan yazılı sınavın sonuçları belli oldu. Sonuçlar, MEB'in internet sitesinden kimlik bilgileri girilerek öğrenilebilecek. AA / Dilara Küçükerdoğan - Güncel milli eğitim bakanlığı Güncel Haberler

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