Eğitim İş üyeleri ikinci okul görevlerini 2026-2027 sonuna kadar yerine getirmeyecek

(ANKARA) - Eğitim İş tarafından yapılan açıklamada, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların kadrolarının bulunduğu okul dışında ikinci okula resen görevlendirme yapılmasının hukuka ve rehberlik hizmetinin niteliğine aykırı olduğu belirtilerek, üyelerinin 2026-2027 yılı eğitim-öğretim yılı sonuna kadar ikinci okul görevlendirmelerini isteklerine bağlı olarak yerine getirmemelerine ilişkin karar aldıkları belirtildi.

Eğitim-İş'ten yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından rehber öğretmen/psikolojik danışman ihtiyacının kadrolu atamalarla karşılanması gerekirken, mevcut personelin iradesi dışında ikinci okullarda görevlendirilmesi, eğitim sistemimizin önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Özellikle kadrosunun bulunduğu okulda görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanların haftanın belirli günlerinde başka okullara resen görevlendirilmesi, geçici bir uygulama olmaktan çıkarak süreklilik kazanan bir personel politikasına dönüşmüştür. Üstelik okullara yönelik saldırıların peş peşe yaşandığı, eğitim ortamlarında şiddet olaylarının arttığı, öğrenci ve eğitim çalışanlarının güvenliğine ilişkin kaygıların derinleştiği, akran zorbalığı ve psikososyal risklerle mücadelenin önem kazandığı bir dönemde, rehberlik hizmetlerinin bu şekilde parçalanması son derece sakıncalıdır" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rehber öğretmen/psikolojik danışmanların iki okul arasında bölünmesi, psikolojik danışma hizmetlerinin bilimsel ilkeleriyle, çağdaş eğitim anlayışıyla ve okul güvenliğinin gerekleriyle bağdaşmamaktadır. Bir okulun rehberlik ihtiyacını karşılamak için başka bir okulun rehberlik hizmetlerini zayıflatmak, sorunu çözmek yerine iki okula yaymaktır. Rehber öğretmen/psikolojik danışman ihtiyacının karşılanması, eğitim yönetiminin planlama ve istihdam sorumluluğudur. Bu ihtiyacın mevcut personelin iş yükü artırılarak ve görev yaptığı okuldaki hizmetler aksatılarak karşılanmaya çalışılması kabul edilemez.

İHTİYAÇ YETERLİ SAYIDA KADROLU ATAMA YAPILARAK KARŞILANMALI

Geçici görevlendirmelerin süreklilik kazanması; kamu yararı, hizmet gerekleri, ölçülülük ve hukuki belirlilik ilkeleri bakımından ciddi sorunlar doğurmaktadır. Eğitim-İş; üyelerimizin mesleki haklarını, çalışma koşullarını, öğrencilerin üstün yararını ve rehberlik hizmetlerinin bilimsel niteliğini korumak amacıyla eylem kararı almıştır. Bu kapsamda; mevzuata ve hukuka aykırı şekilde keyfi ve usulsüz olarak resen verilen ikinci okul görevlendirmelerini, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar üyelerimizin isteklerine bağlı olarak yerine getirmemelerine karar verilmiştir. Rehber öğretmen/psikolojik danışmanların iradeleri dışında ikinci okullarda görevlendirilmesine yönelik keyfi ve usulsüz uygulamalara son verilmeli, okulların rehberlik hizmeti ihtiyacı yeterli sayıda kadrolu atama yapılarak karşılanmalıdır."

Kaynak: ANKA