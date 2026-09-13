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Eğitim-İş'ten yeni eğitim öğretim yılı mesajı: 'Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' nesiller yetiştirecek öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyoruz

Eğitim-İş'ten yeni eğitim öğretim yılı mesajı: 'Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' nesiller yetiştirecek öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyoruz
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Eğitim-İş, 2026-2027 eğitim öğretim yılının yarın başlayacak olması dolayısıyla mesaj yayımlayarak, öğretmenlere ve öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

(ANKARA) - Eğitim-İş, 2026-2027 eğitim öğretim yılının yarın başlayacak olması dolayısıyla mesaj yayımlayarak, öğretmenlere ve öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Eğitim-İş Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, aklın ve bilimin rehberliğinde, 'fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' nesiller yetiştirecek öğretmenlerimize ve gözlerindeki ışıltıyla geleceği aydınlatacak öğrencilerimize, 2026-2027 Eğitim Öğretim yılında başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA
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