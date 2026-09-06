Eğitim-İş'ten Öğretmenler Kurulu'na şerh: 'Önlük başta olmak üzere hak ihlallerine karşıyız'

(ANKARA) - Eğitim-İş'ten yapılan açıklamada, yarın yapılacak 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Başı Öğretmenler Kurulu öncesinde, önlük uygulaması başta olmak üzere öğretmenlerin özlük ve ekonomik haklarını ilgilendiren uygulama ve kararlara şerh düşüleceği bildirildi.

Eğitim-İş'ten yarın gerçekleştirilecek 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Başı Öğretmenler Kuruluna ilişkin yapılan açıklamada, Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyet'in laik ve bilimsel eğitim anlayışına, emeğin onuruna ve özlük haklarına aykırı uygulamalara şerh düşüleceği belirtildi.

Açıklamada şerhte şu ifadelerin yer alacağı kaydedildi:

"Öğretmenler Kurulu gündem maddeleri arasında yer alan ve normlar hiyerarşisine ve bireysel özgürlüklere açıkça aykırı olan önlük uygulaması başta olmak üzere; öğretmenlik mesleğini siyasi yönlendirme aracı haline getiren, eğitimin laik ve bilimsel niteliğini zedeleyen, özlük ve ekonomik haklarımı ihlal eden ve angarya niteliği taşıyan uygulama ve kararlara şerh düşüyorum. Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve kanunlardan doğan haklarımı korumak amacıyla, üyesi olduğum Eğitim-İş Sendikasının aldığı eylem kararlarına uyacağımı bildirir; her türlü mesleki, hukuki ve sendikal hakkımı saklı tuttuğumu beyan ederim."

Kaynak: ANKA