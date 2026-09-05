Haberler

Eğitim-İş'ten MEB'e Norm Kadro Uyarısı: Güncel Verilerle Yeniden Değerlendirme Talebi

Eğitim-İş'ten MEB'e Norm Kadro Uyarısı: Güncel Verilerle Yeniden Değerlendirme Talebi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eğitim-İş, ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin atama ve yer değiştirme sürecinin güncel öğrenci sayıları ve fiili ihtiyaçlara göre yeniden değerlendirilmesi için MEB'e başvurdu. Sendika, norm kadro hesaplamalarının güncel verilerle yapılmasını, şeffaf ve itiraz hakkı tanıyan bir sistem kurulmasını ve mağduriyetlerin önlenmesi için yeni bir takvim oluşturulmasını talep etti.

(ANKARA) - Eğitim-İş, ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin atama ve yer değiştirme sürecinin güncel öğrenci sayıları ile fiili ihtiyaçlar esas alınarak yeniden değerlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) başvurdu. Sendika, öğretmenlere etkili itiraz hakkı tanınmasını ve işlemler için yeni bir takvim oluşturulmasını istedi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay imzasıyla MEB'e gönderilen yazıda, Personel Genel Müdürlüğü'nün Ağustos 2026 tarihli duyurusunda, ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesine ilişkin işlemlerin 25-31 Ağustos arasında yapılacağı, atamaların ise 8 Eylül'de gerçekleştirileceğinin açıklandığı hatırlatıldı.

Öğrenci sayıları kesinleşmeden; okul kurulu toplantıları, eğitim öğretim yılı planlamaları, sınıf rehber öğretmenliklerinin belirlenmesi ve seçmeli ders görevlendirmeleri tamamlanmadan norm kadroların güncellendiği belirtilen yazıda, bunun eğitim kurumlarında sorunlara yol açtığı ifade edildi.

"GERÇEKTE BULUNMAYAN NORM FAZLALIĞI OLUŞTU"

Özellikle 1, 5 ve 9'uncu sınıf kayıtlarının tamamlanmasının ardından öğrenci sayılarında yaşanan değişikliklerin birçok okulun norm kadrosunu yeniden etkilediği kaydedilen yazıda, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Bu durum, bazı okullarda gerçekte bulunmayan norm ihtiyacının veya norm kadro fazlalığının oluşmasına neden olmuş; okul yönetimleri ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla Ek-5 formlarıyla sürecin yeniden değerlendirilmesini talep etmek zorunda kalmıştır.

Eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, güncel ve fiili ihtiyaçları tam olarak yansıtmayan veriler üzerinden yürütülen bu sürecin öğretmenler açısından telafisi güç mağduriyetlere yol açmaması için sağlıklı ve gerçek ihtiyaçları esas alan bir planlama yapılması gerekmektedir."

EĞİTİM-İŞ'İN BEŞ TALEBİ

Sendika, MEB'den şu düzenlemelerin yapılmasını talep etti:

"Norm kadro hesaplamaları, güncel öğrenci sayıları ve fiili ihtiyaçlar esas alınarak yeniden gözden geçirilmelidir.

Olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerine ilişkin yeni ve sağlıklı bir takvim oluşturulmalıdır.

Norm kadro güncellemeleri; öğretmenlerin süreci takip edebileceği, gerekçeleri görebileceği ve gerektiğinde itiraz edebileceği şeffaf ve denetlenebilir bir sistem üzerinden yürütülmelidir.

Her öğretmen, hangi gerekçe ve hesaplama sonucunda norm kadro fazlası olarak belirlendiğini; alanındaki ihtiyaçları, kontenjanları ve hizmet puanı sıralamalarını açık ve anlaşılır biçimde görebilmelidir.

Norm kadro hesaplamalarında yapılan hatalara karşı öğretmenlere etkili bir itiraz hakkı tanınmalı, yapılan itirazlar objektif, şeffaf ve hukuka uygun biçimde değerlendirilmelidir."

Yazıda, eğitim öğretim yılının sağlıklı başlayabilmesi ve öğretmenlerin mağduriyet yaşamaması için norm kadro belirleme ve norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme süreçlerinin güncel ve gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi istendi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belçika'da ekokırım suçu yürürlükte

Bir ülkeden dünyaya örnek olacak karar! Bunu yapan artık hapse girecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Meksika’da milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu

Ülke şokta: Milletvekili, aracında korkunç şekilde bulundu

12 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Dışişleri’nde revizyon! 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Diyanet’te dikkat çeken atamalar: Çok sayıda müftü görevden alındı

Diyanet’te büyük görev değişimi: Çok sayıda müftüye yeni atama
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı

Mide bulandıran iddia bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Meydan dayağı attılar
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı