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Eğitim-İş'ten sıra tayinlerinin ertelenmesi talebi

Eğitim-İş'ten sıra tayinlerinin ertelenmesi talebi
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Eğitim-İş, 13 Ağustos'ta yapılacak il içi sıra tayinlerinin, 14 Ağustos'ta açıklanacak ilk defa yönetici görevlendirme sonuçlarından sonraya ertelenmesini istedi. Sendika, yönetici atamalarıyla boşalacak kadroların kontenjanlara yansımamasının mağduriyet yaratacağını belirterek takvimin düzeltilmesi çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Eğitim-İş, 13 Ağustos'ta yapılması planlanan il içi sıra tayinlerinin, ilk defa yönetici görevlendirme sonuçlarının açıklanacağı 14 Ağustos'tan sonraya ertelenmesini istedi. Sendika, yönetici olarak görevlendirilecek öğretmenlerden boşalacak kadroların il içi atamalara yansımamasının mağduriyet yaratacağını belirtti.

Eğitim-İş Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yaz dönemi takvimine göre il içi isteğe bağlı yer değiştirmelerde sıra kayıtlarının ikinci kez 13 Ağustos'ta çalıştırılacağı, ilk defa yönetici görevlendirme sonuçlarının ise 14 Ağustos'ta açıklanacağı hatırlatıldı.

Bu sıralama nedeniyle yönetici olarak görevlendirilecek öğretmenlerin boşaltacağı kadroların il içi yer değiştirme kontenjanlarına dahil edilemeyeceğini belirten sendika, geçmiş yıllarda yönetici görevlendirme sonuçlarının sıra atamalarından önce açıklandığını kaydetti.

İl içi yer değiştirmelerde tek bir boş kadronun dahi sonucu etkileyebildiğine dikkat çeken Eğitim-İş, 13 Ağustos'taki sıra tayinlerinin 14 Ağustos sonrasına alınmasını ve yönetici atamalarından boşalacak kadroların da kontenjan havuzuna eklenmesini talep etti.

Sendika, mevcut takvimin "ivedilikle düzeltilmesi" çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
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