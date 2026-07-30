Eğitim-İş'ten, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan toplantıya ilişkin açıklama

(ANKARA) - Eğitim-İş, özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenlerin katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan toplantıya ilişkin "Toplantıda dile getirdiğimiz başlıca talepler şunlardır: Taban ücret sistemi yeniden kurulmalı, özel okul öğretmenlerinin ücretleri aynı kıdemdeki kamu öğretmenlerinin maaşının altında olmamalıdır" açıklamasını yaptı.

Eğitim-İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, Özel Okul Öğretmenlerinin çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıya, Genel Başkanımız Kadem Özbay ve Konfederasyonumuz Kamu-İş Genel Sekreteri Şükrü Balun katıldı. Toplantıda, uzun süredir hakları için mücadele eden özel okul öğretmenlerinin çalışma koşulları, özlük hakları ve çalışma yaşamında yaşadıkları sorunlar değerlendirilirken, bu sorunların çözümüne yönelik Kamu-İş Konfederasyonu olarak görüş ve önerilerimizi paylaştık.

"YAZ AYLARINDA ÜCRET VE SGK GÜVENCESİ DEVAM ETMELİ"

Toplantıda dile getirdiğimiz başlıca talepler şunlardır: ?

Taban ücret sistemi yeniden kurulmalı, özel okul öğretmenlerinin ücretleri aynı kıdemdeki kamu öğretmenlerinin maaşının altında olmamalıdır. Derece ve kademe sistemi uygulanmalı, ücret artışları hizmet yılı, derece ve kademeye bağlı olarak güvence altına alınmalıdır. ?Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik hakları özel okul öğretmenleri için de mali haklarıyla birlikte uygulanmalıdır. Haftalık çalışma süreleri yeniden düzenlenmeli, nöbet, etüt, veli toplantısı, sınav görevi ve tanıtım çalışmaları çalışma süresinden sayılmalıdır. ?Fazla çalışma ücretleri eksiksiz ödenmeli, ücretsiz fazla mesai uygulamasına son verilmelidir.

Yaz aylarında ücret ve SGK güvencesi devam etmeli, öğretmenler 12 ay ücret ve sosyal güvenceye sahip olmalıdır. Belirsiz süreli iş sözleşmesi esas alınmalı, sürekli çalışan öğretmenler için iş güvencesi güçlendirilmelidir. Sendikal hak ve özgürlükler güvence altına alınmalı, sendikal faaliyetler nedeniyle hiçbir öğretmenin iş sözleşmesi sona erdirilmemelidir. ?İzin hakları kamu öğretmenleriyle eşitlenmeli, yıllık izin, mazeret izni, doğum ve babalık izni gibi haklar genişletilmelidir. Sosyal haklar geliştirilmeli, aile ve çocuk yardımı, eğitim-öğretim hazırlık ödeneği, yemek, ulaşım ve kira desteği sağlanmalıdır. Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamındaki haklar, özel okul öğretmenlerini de kapsayacak şekilde düzenlenmelidir."

Kaynak: ANKA