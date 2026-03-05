Haberler

Eğitim-İş, MEB'den Fatma Nur Çelik'in Adının Görev Yaptığı Okula Verilmesini ve Şehit Statüsünde Sayılmasını Talep Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, İstanbul'da öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in adının görev yaptığı okula verilmesini ve şehit statüsünde sayılmasını talep ettiğini belirterek, "Öğretmenlerimizin güvenliği sağlanana, eğitim emekçilerinin değeri gerçek anlamda korunana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, İstanbul'da öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in adının görev yaptığı okula verilmesini ve şehit statüsünde sayılmasını talep ettiğini belirterek, "Öğretmenlerimizin güvenliği sağlanana, eğitim emekçilerinin değeri gerçek anlamda korunana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.


Eğitim-İş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevi başında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik'in unutulmayacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Eğitim-İş olarak, İstanbul Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaşamını yitiren öğretmenimizin hatırasının yaşatılması için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, öğretmenimiz Fatma Nur Çelik'in adının görev yaptığı okula verilmesini, ?görevi başında hayatını kaybetmesi nedeniyle şehit statüsünde sayılmasını istedik.
Öğretmenler bu ülkenin geleceğini yetiştirirken can güvenliği kaygısı yaşamamalıdır. Görevini yaparken hayatını kaybeden bir öğretmenin hatırasını yaşatmak, toplumsal bir sorumluluktur. Bu kapsamda yalnızca Milli Eğitim Bakanlığına değil, TBMM'de görev yapan tüm milletvekillerine çağrı mektubu göndererek, bu konuda sorumluluk almaya, öğretmenimizin hatırasına sahip çıkmaya ve gerekli düzenlemelerin yapılması için girişimde bulunmaya davet ediyoruz. Öğretmenlerimizin güvenliği sağlanana, eğitim emekçilerinin değeri gerçek anlamda korunana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."
Kaynak: ANKA
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler

Rusya savaş ateşini körükleyen oyunu ifşa etti: Bunu bilerek yaptılar
Çan Belediye Başkanı'nın evlat acısı: Yazdığı not yürek dağladı

Belediye başkanının evlat acısı: Yazdığı not yürek dağladı
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin

Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Korku filmi değil gerçek! Şehir bir anda cehenneme döndü

Korku filmi değil gerçek! Şehir bir anda cehenneme döndü
'Eşime neden baktın?' cinayetinde karar çıktı

İndirim de yapılmadı! "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı