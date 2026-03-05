Eğitim-İş, MEB'den Fatma Nur Çelik'in Adının Görev Yaptığı Okula Verilmesini ve Şehit Statüsünde Sayılmasını Talep Etti

(ANKARA) - Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, İstanbul'da öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in adının görev yaptığı okula verilmesini ve şehit statüsünde sayılmasını talep ettiğini belirterek, "Öğretmenlerimizin güvenliği sağlanana, eğitim emekçilerinin değeri gerçek anlamda korunana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



Eğitim-İş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevi başında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik'in unutulmayacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Eğitim-İş olarak, İstanbul Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaşamını yitiren öğretmenimizin hatırasının yaşatılması için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, öğretmenimiz Fatma Nur Çelik'in adının görev yaptığı okula verilmesini, ?görevi başında hayatını kaybetmesi nedeniyle şehit statüsünde sayılmasını istedik.

Öğretmenler bu ülkenin geleceğini yetiştirirken can güvenliği kaygısı yaşamamalıdır. Görevini yaparken hayatını kaybeden bir öğretmenin hatırasını yaşatmak, toplumsal bir sorumluluktur. Bu kapsamda yalnızca Milli Eğitim Bakanlığına değil, TBMM'de görev yapan tüm milletvekillerine çağrı mektubu göndererek, bu konuda sorumluluk almaya, öğretmenimizin hatırasına sahip çıkmaya ve gerekli düzenlemelerin yapılması için girişimde bulunmaya davet ediyoruz. Öğretmenlerimizin güvenliği sağlanana, eğitim emekçilerinin değeri gerçek anlamda korunana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."



