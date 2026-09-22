Haberler

Eğitim-İş Genel Sekreteri Ergin, Manisa Turgutlu'daki okul saldırısına tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eğitim-İş Genel Sekreteri Ergin, Manisa Turgutlu'daki okul saldırısına tepki gösterdi
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin, Manisa Turgutlu'da okul önündeki silahlı saldırıda öğrencilerin yaralandığının bildirildiğini söyledi. Ergin, okullarda güvenlik tedbirleri alınmamasının kabul edilemez olduğunu, MEB'in sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin, Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki silahlı saldırıya ilişkin, "Öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralı öğrencilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyoruz. Yaşanan onca olaya rağmen okullarda güvenliği sağlayacak kalıcı ve etkili tedbirlerin alınmaması kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin, Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ergin, şunları kaydetti:

"Manisa Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde sabah saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğrencilerimizin yaralandığı bildirildi. Öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralı öğrencilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyoruz. Yaşanan onca olaya rağmen okullarda güvenliği sağlayacak kalıcı ve etkili tedbirlerin alınmaması kabul edilemez. MEB, eğitim kurumlarında yaşanan şiddet ve güvenlik sorunlarına karşı artık seyirci kalmamalı, sorumluluğunu yerine getirmelidir."

Kaynak: ANKA
Aziz Yıldırım ve Asensio arasında olay diyalog! Tercüman bakakaldı

Aziz Yıldırım ve Asensio arasında olay diyalog! Tercüman bakakaldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha

Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı AK Parti'ye geçmek için gün sayıyor

Mecliste dengeler değişiyor! AK Parti'ye katılmak için gün sayıyorlar

Demans teşhisi konulmuştu, kızı onu çini atölyesine götürdü! 86 yaşındaki Tuncel Var 7 ayda 40 eser üretti

Kızı onu çini atölyesine götürdü! 7 ayda 40 esere imza attı
İtalya'dan şaşırtan karar! 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler

Dev uçak gemisini tek kuruş almadan hediye ettiler
Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek

Türkler için infial yaratacak mesaj: Tek çözüm onları öldürmek
MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti

MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti
Şampiyonluk oranlarında Amedspor sürprizi

Amedspor farkını yine ortaya koydu
Ev sahibi 350 bin istedi, mahkeme kararını verdi! Oğuzhan Koç'un yeni kirası bomba

85 bine oturuyordu, ev sahibiyle mahkemelik oldu! Yeni kirası bomba