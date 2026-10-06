Eğitim-İş, Boğaziçi'nde yemek ücretinin 50 liradan 85'e çıkarılmasına tepki gösterdi

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(İSTANBUL) - Eğitim-İş, Boğaziçi Üniversitesi'nde yemek ücretinin kısa sürede ikinci kez artırılarak 50 liradan 85 liraya çıkarılmasına tepki gösterdi. Zamma itiraz eden öğrencilerin özel güvenlik ve çevik kuvvetle karşı karşıya kaldığını belirten sendika, üniversite yönetimini eleştirdi.

Eğitim-İş Genel Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi'nde yemek ücretlerine yapılan artış ve ardından yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin en temel ihtiyacı olan yemeğin ücreti kısa sürede ikinci kez artırılarak 50 liradan 85 liraya çıkarıldı. Bu fahiş zamma itiraz eden öğrencilerin karşısına ise özel güvenlik ve kalkanlı çevik kuvvet çıkarıldı. Bir üniversite yönetiminin öğrencinin sofrasına göz dikip ardından itirazını polis ablukasıyla karşılaması kabul edilemez.

Üniversite kampüsleri öğrencilerin özgürce okuyacağı, düşüneceği, konuşacağı ve itiraz edeceği alanlardır. Kayyum yönetimi beş yıldır Boğaziçi'nin iradesini baskıyla teslim almaya çalışıyor; bugün yemek hakkı için ses çıkaran öğrencilerin karşısına dikilen kalkanlar da aynı anlayışın devamıdır. Öğrencinin cebinden elinizi, üniversitenin iradesinden gölgenizi çekin! Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin haklı mücadelesinin yanındayız."

Kaynak: ANKA