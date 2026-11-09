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Eğitim İş, Aliağa patlaması için şeffaf soruşturma ve hesap verme çağrısı yaptı

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Eğitim İş, Aliağa patlaması için şeffaf soruşturma ve hesap verme çağrısı yaptı
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Eğitim İş, Aliağa'daki patlamaya ilişkin 'Önlenebilir ölümler kader olamaz' diyerek soruşturmanın şeffaf yürütülmesini istedi. Sendika, güvenlik önlemleri ve kamu denetimlerinin incelenmesini, sorumluların hesap vermesini talep etti. Yaralılara acil şifa dilendi.

(ANKARA) - Eğitim İş'ten Aliağa'da meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Önlenebilir ölümler kader olamaz. Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma şeffaflıkla yürütülmeli; işyerindeki güvenlik önlemleri ve kamu denetimleri bütün yönleriyle incelenmeli, ihmali ve sorumluluğu bulunan herkes yargı önünde hesap vermelidir" denildi.

Eğitim İş'ten Aliağa'da meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Önlenebilir ölümler kader olamaz. Madenlerde, fabrikalarda, sokaklarda ve okullarda yaşanan toplu ölümler, bu ülkenin kaderi değildir. Her olayın ardından yetkililer tarafından aynı cümleler kuruluyor, gerekli adımların atılacağı söyleniyor; ancak bu acıların tekrarlanmasını önleyecek adımlar atılmıyor" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınmayan önlemler, yapılmayan denetimler, dikkate alınmayan uyarılar ve karı insan canından üstün gören anlayış, iş cinayetlerine zemin hazırlıyor. Patronlar işçi sağlığı ve iş güvenliğini maliyet kalemi saydıkça, siyasi iktidar etkin denetim ve caydırıcı yaptırımlarla bu anlayışın karşısında durmak yerine bu düzeni korudukça emekçiler yaşamını yitirmeye devam edecektir. Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma şeffaflıkla yürütülmeli; işyerindeki güvenlik önlemleri ve kamu denetimleri bütün yönleriyle incelenmeli, ihmali ve sorumluluğu bulunan herkes yargı önünde hesap vermelidir. Yaşamını yitiren emekçilerin ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyor; enkaz altında kalan işçilere bir an önce sağ salim ulaşılmasını umut ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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