Eğitim Gücü Sen, Özel Eğitim Öğretmenleri İçin İLKSAN Davasını Kazandı

EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) yaptığı açıklamada, "Sendikamızın, okul öncesi öğretmenlerinin İLKSAN üyeliğinden ayrılmasına yönelik kazandığı davadan sonra Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Özel Eğitim Öğretmeni olarak çalışan üyemiz adına kazandığımız dava da emsal niteliğindedir. Eğitim Gücü Sen olarak tüm üyelerimizin İLKSAN davalarını herhangi bir ücret talep etmeden açacağız" ifadelerine yer verdi.

Sendikadan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"Sendika olarak geçen yıl, okul öncesi eğitim öğretmenlerinin zorunlu İLKSAN üyeliğine açtığı davayı kazanmıştık. Rehberlik ve Araştırma Merkezinde özel eğitim öğretmeni olarak çalışan üyemizin İLKSAN üyeliğinden ayrılma talebinin reddedilmesi üzerine açmış olduğumuz idari dava üyemizin lehine sonuçlanmıştır. Ankara 2. İdare Mahkemesi 2025/1610 sayılı kararında, 'Milli Eğitim Bakanlığı'nca; Rehberlik ve Araştırma Merkezleri çocuğunuzla ilgili özel eğitim (zihinsel yetersizlik, otizm, görme kaybı, işitme kaybı, bedensel yetersizlik vb.) veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık konularında yardıma ihtiyaç duyulduğunda başvurulabilecek Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ücretsiz destek veren kurumlardır' olarak tanımlanmış olup, buna göre Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin engelli öğrencilere bizzat ilk tahsillerini veren kurumlardan olmadığı, hayatın her aşamasında başvurulabilecek, rehberlik ve psikolojik danışmanlık konularında danışmanlık hizmeti veren kurumlarından olduğu görüldüğünden, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan özel eğitim öğretmenlerinin 4357 sayılı Kanun'un 11. maddesinde belirtilen arızalı çocuklara ilk tahsillerini veren müesseselerin öğretmenleri kapsamına girmediği sonucuna varılmıştır. Bu durumda, isteği dışında Sandık'a üye yapılan davacının, İLKSAN üyeliğinden çıkmak amacıyla yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşıldığından; davacının maaşından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilen aidatların da yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir' hükümlerine yer vermiştir. Kazandığımız bu dava ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan özel eğitim öğretmenlerinin İLKSAN zorunlu üyeleri kapsamına girmediği açık olup istemleri durumunda ayrılma hakkı doğmuştur. Sendikamızın, okul öncesi öğretmenlerinin İLKSAN üyeliğinden ayrılmasına yönelik kazandığı davadan sonra Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Özel Eğitim Öğretmeni olarak çalışan üyemiz adına kazandığımız dava da emsal niteliğindedir. Kamu zararının oluşmaması ve mağduriyetlerin ortadan kalkması adına Milli Eğitim Bakanlığının ve İLKSAN yönetiminin bu konularda her türlü mevzuat değişikliğini yapması gereklidir. Üyelerimiz adına ücretsiz açtığımız bu davaları sendikamıza üye olmaları durumunda okul öncesi eğitim öğretmenleri ve -engelli çocuklara ilk eğitim veren (ilkokul) ve özel eğitim uygulama okullarında görev yapan özel eğitim öğretmenleri hariç- özel eğitim öğretmenleri adına ücretsiz açıyoruz. Eğitim Gücü Sen olarak tüm üyelerimizin İLKSAN davalarını herhangi bir ücret talep etmeden açacağız. Sendikamız her zaman öğretmen ve eğitim çalışanlarının haklarını savunmaya ve hukuk mücadelesi vermeye, emsal davalar kazanmaya devam edecektir."