Eğitim Gücü-Sen'den Fatma Nur Çelik açıklaması

EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü-Sen), İstanbul Çekmeköy'de görev yaptığı okulda bir öğrenci tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik için mesaj yayımladı. Mesajda, "Öğretmenler korunmadan eğitim sistemi sürdürülemez. Eğitim Gücü-Sen olarak, yaşanan bu elim olayın ardından Türkiye genelinde 03.03.2026 tarihinde 1 (bir) günlük iş bırakma kararı aldığımızı kamuoyuna ilan ediyoruz" denildi.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Görevi başında hayatını kaybeden öğretmenimiz için derin bir üzüntü içerisindeyiz. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Yaralanan eğitim çalışanımıza ve öğrencimize acil şifalar temenni ediyoruz. Yürütülen adli sürece saygımız tamdır. Ancak yaşanan bu elim olay, eğitim kurumlarında güvenlik konusunun artık ertelenemez bir mesele olduğunu bir kez daha göstermiştir. Eğitim çalışanları uzun süredir uyarıyor. Okullarda güvenlik zafiyetine dikkat çekiyoruz. Öğretmene yönelik şiddetin sıradanlaştırılmasına karşı mücadele ediyoruz. Bir eğitim kurumunda görev yapan bir öğretmenin hayatını kaybetmesi, eğitim ortamlarının güvenliğinin yeniden ve ciddiyetle ele alınması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Eğitim ortamlarının güvenliğini sağlamak, devletin asli ve tartışmasız sorumluluğudur. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü-Sen) olarak açıkça ifade ediyoruz. Öğretmenler korunmadan eğitim sistemi sürdürülemez. Güvenlik zafiyeti kader değildir, idari ve yapısal bir sorumluluktur. Bu nedenle taleplerimiz nettir. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet, ayrı ve ağırlaştırılmış suç kapsamına alınmalıdır. Okullarda yeterli ve kalıcı güvenlik önlemleri hayata geçirilmelidir. Eğitim kurumlarına ilişkin kapsamlı bir güvenlik eylem planı kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Eğitim Gücü-Sen olarak, yaşanan bu elim olayın ardından Türkiye genelinde 03.03.2026 tarihinde 1 (bir) günlük iş bırakma kararı aldığımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Bu karar eğitim çalışanlarının can güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir çağrıdır. Eğitim çalışanlarının can güvenliği sağlanıncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı