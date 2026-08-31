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Eğitim Gücü Sen'den öğretmenler için dijital iletişim eylem kararı: 2026-2027'de de sürecek

Eğitim Gücü Sen'den öğretmenler için dijital iletişim eylem kararı: 2026-2027'de de sürecek
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Eğitim Gücü Sen, öğretmenlerin istekleri dışında WhatsApp, Telegram gibi platformlardaki gruplara dahil edilmesini ve kişisel telefon numaralarının velilerle paylaşılmasını yasaklayan eylem kararını 2026-2027 eğitim yılına kadar uzattı. Sendika, resmi bildirimlerin resmi kanallardan yapılmasını, öğretmenlerin özel hayatının korunmasını ve veli baskısına karşı önlem alınmasını talep ediyor. Üyeler, bu tür gruplara katılmayı reddedebilecek.

(ANKARA) - Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen), öğretmenlerin kendi istekleri dışında WhatsApp, Telegram, BİP ve benzeri resmi olmayan dijital iletişim gruplarına dahil edilmesine ve kişisel telefon numaralarının öğrenci, veli veya üçüncü kişilerle paylaşılmasına karşı aldığı eylem kararını 2026-2027 eğitim-öğretim yılında da uygulayacağını bildirdi.

Eğitim Gücü Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Oğuz Özat başkanlığında toplanarak daha önce alınan eylem kararının yeni eğitim-öğretim yılında da sürdürülmesine karar verdi. Sendika, öğretmenlerin kendi istekleri dışında WhatsApp, Telegram, BİP ve benzeri platformlarda oluşturulan gruplara eklenmesine ve bu platformlar üzerinden mesai saatleri gözetilmeksizin talimat, tebliğ, emir ve yazı gönderilmesine karşı çıktı.

Eğitim Gücü Sen, öğretmenlerin kişisel telefon numaralarının rızaları dışında öğrenci, veli veya üçüncü kişilerle paylaşılmasının da kabul edilemez olduğunu belirtti. Öğrenci ve velilerle iletişim amacıyla oluşturulan resmi olmayan mesajlaşma gruplarının öğretmenleri mesai saatleri dışında sürekli ulaşılabilir hale getirdiğini belirten sendika, bu durumun öğretmenlerin özel hayatını olumsuz etkileyebildiğini ve bazı durumlarda veli baskısı ve zorbalığına maruz kalmalarına neden olabildiğini ifade etti.

"RESMİ BİLDİRİMLER RESMİ KANALLARDAN YAPILMALI"

Sendika, idari bildirim ve tebligatların mevzuata uygun resmi iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğini bildirdi. Öğrenci ve velilerle iletişimde e-Okul, elektronik posta ve kurumların resmi iletişim kanallarının kullanılmasının esas olması gerektiğini belirten Eğitim Gücü Sen, okul yönetimlerinin farklı bir iletişim platformu kullanmasını talep etmesi halinde öğretmenin gönüllülüğünün esas alınması gerektiğini kaydetti.

Eğitim Gücü Sen'in aldığı karar kapsamında sendika üyeleri, resmi elektronik ve dijital platformlar dışındaki WhatsApp, Telegram, BİP ve benzeri iletişim araçlarında oluşturulan gruplara katılmalarına yönelik istek ve idari emirleri kendi isteklerine bağlı olarak yerine getirmeyebilecek.

Üyeler ayrıca özel hayatlarında kullandıkları kişisel iletişim bilgilerinin öğrenci, veli ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına yönelik idari istek, işlem ve emirleri de kendi tercihlerine bağlı olarak yerine getirmeyebilecek. Eylem kararının, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar geçerli olacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA
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