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Eğitim Fakültesi Öğrencileri Açık Laboratuvar Etkinliği Düzenledi

Eğitim Fakültesi Öğrencileri Açık Laboratuvar Etkinliği Düzenledi
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Trakya Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencileri, 'Fen öğretiminde okul dışı öğrenme' dersi kapsamında Meriç Öğrenci Tesisleri'nde açık laboratuvar etkinliği gerçekleştirdi. Öğrenciler, su ve toprak örnekleri üzerinde analizler yaparak saha temelli öğrenme deneyimi kazandılar.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencileri "Fen öğretiminde okul dışı öğrenme" dersi kapsamında Meriç Öğrenci Tesisleri'nde açık laboratuvar etkinliği gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlik süresince öğretmen adayları, danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özyıldırım eşliğinde Edirne'ye ait su ve toprak örnekleri üzerinde çeşitli analizler yaparak saha temelli bir öğrenme deneyimi yaşadı.

Öğrenciler tarafından yapılan çalışmalarla, su örneklerinin sertlik, pH, bulanıklık ve klor tayinleri yapıldı. Toprak örneklerinde pH değeri ve su tutma kapasitesi belirlendi.

Çevreden toplanan çiçeklerle doğal indikatörler oluşturularak asit-baz ayırt etme çalışmaları gerçekleştiren öğrenciler, etkinliğin son bölümünde topladıkları yapraklar ile renkli yaprak baskıları hazırladı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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