Eğitim faaliyeti sırasında kaza: 1 asker şehit (3)

Nevşehir'de eğitim sırasında meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene; Vali Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, şehidin eşi Hatice Uzun, çocukları Hüseyin Efe, Mete ve Melih Uzun ile yakınları katıldı. Törende şehidin eşi ve çocukları gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, düzenlenen tören sonrası memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,