Eğitim-Bir-Sen yeni anayasa ile birlikte yeni yükseköğretim yasası istedi

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Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), yeni anayasa ile yeni bir yükseköğretim/üniversite yasasının da yapılmasını istedi.

Sendikadan, "2026-2027 akademik yılı" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, akademik yıl açılış törenlerinde ve ilk derslerde "Terörsüz Türkiye" hedefinin ele alınmasının önemine işaret edildi.

Akademik üretimin ve bilimsel düşüncenin güçlenebilmesinin temel şartlarından birinin, can güvenliğinin sağlandığı, toplumsal huzur ve istikrarın bulunduğu bir ortam olduğu belirtilen açıklamada, güvenlik ihtiyacının karşılanmadığı bir iklimde bilimsel üretimin, entelektüel gelişimin ve akademik kapasitenin tam anlamıyla ortaya çıkmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, 1981 yılında olağanüstü şartlarda, ihtilal gölgesinde hazırlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, sayısız kez değiştirilmesine rağmen, bugünün ihtiyaç ve taleplerine, rekabetçi dünya şartlarına cevap veremediğine dikkat çekilerek, şunlar ifade edildi:

"Yeni anayasa ile birlikte yeni yükseköğretim/üniversite yasası da yapılmalıdır. Türkiye'nin sivil ve yeni anayasa tartışmaları, yükseköğretimin yapısal reformu için tarihi bir fırsattır. YÖK, makro politikalar belirleyen, kalite standartlarını denetleyen bir 'Yükseköğretim Koordinasyon ve Planlama Kurumuna' dönüştürülmelidir. Yeni anayasa tartışmalarıyla birlikte yeni bir yükseköğretim/üniversite yasasının hazırlanması, yalnızca teknik bir mevzuat çalışması olarak değil, Türkiye'nin bilim ve insan gücü stratejisinin temel unsurlarından biri olarak görülmelidir."

Kaynak: AA