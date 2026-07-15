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Eğitim-Bir-Sen’den 15 Temmuz Zirve Tırmanışı

Eğitim-Bir-Sen’den 15 Temmuz Zirve Tırmanışı
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Eğitim-Bir-Sen Vezirköprü Temsilciliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Niğde Aladağlar zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Eğitim-Bir-Sen Vezirköprü Temsilciliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Niğde Aladağlar zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Eğitim-Bir-Sen Vezirköprü Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Samsun İHH Arama Kurtarma Başkanı Yiğit Kara liderliğinde sendikanın Vezirköprü temsilcisi Mehmet Yaman ve sendika üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, Aladağlar zirvesine ulaşılıp Türk bayrağı açıldığı belirtildi.

Açıklamada, 15 Temmuz'un Türk milletinin bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir direniş olduğu vurgulanarak, "O gece meydanlarda yükselen ay yıldızlı bayrağımız, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla ülkemizin zirvelerinde dalgalanmaktadır. Eğitim yalnızca bilgi aktarımı değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması anlamına gelir. Vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
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