Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eğitim-Bir-Sen üyesi yedek subay öğretmenlik süresini hizmet süresine saydırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eğitim-Bir-Sen üyesi yedek subay öğretmenlik süresini hizmet süresine saydırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eğitim-Bir-Sen, üyesinin yedek subay öğretmenlik süresinin uzman ve başöğretmenlik hizmet süresine işlenmesi talebinin reddi üzerine açtığı davayı kazandığını duyurdu. Muğla 1. İdare Mahkemesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işlemini iptal edip dava masraflarının üyeye iadesine hükmetti.

(ANKARA) - Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamada, askerliğini yedek subay öğretmen olarak yapan üyelerinin, bu görevi sırasında geçen sürelerin de uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe esas hizmet süresi modülüne işlenmesi talebinin reddedilmesi üzerine açtıkları davayı kazandıkları duyuruldu.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askerliğini yedek subay öğretmen olarak yapan üyemizin, bu görevi sırasında geçen sürelerin de, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe esas hizmet süresi modülüne işlenmesi talebinin reddedilmesi üzerine açtığımız davada mahkeme üyemiz lehine karar verdi.

Muğla 1. İdare Mahkemesi, 19 Ağustos 2019-18 Temmuz 2020 tarihleri arasında yedek subay öğretmen olarak görev yapan üyemizin bu hizmet süresinin ilgili modüle işlenme talebini haklı bularak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tesis edilen aksi işlemi hukuka aykırı buldu.

Mahkeme, kararında, 'sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen sürelerin öğretmenlik süresinin hesabına dahil edileceği' ve 'askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanların temel askerlik eğitiminden sonraki askerlik görevlerini eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan sürelerin öğretmenlik süresine dahil edileceği' yönündeki açık hükümlere dikkati çekti.

Oy birliği ile oluşturulan kararda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan işlem iptal edilerek dava masraflarının üyemize iadesine hükmedildi."

Kaynak: ANKA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Altın Portakal Film Festivali'nde bu yıl 11 milyon lira ödül verilecek

Altın Portakal’da bu yılki ödül miktarı dudak uçuklattı!
Asgari ücretle 9 milyonluk otomobil kullanıyor! Sırrını anlattı

Asgari ücretle 9 milyonluk otomobili var! Sırrını anlattı
3,5 aylık hamile Berna, çalıştığı GSM bayisinde tahralı saldırıda ağır yaralandı

Hamile kadına korkunç saldırı! Caniyle ilgili bir detay kan dondurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soner Olgun'un cenazesi sonrasında eski eş ve kızı arasında kriz çıktı

Ünlü ismin cenazesinde büyük kriz
Rusya'da dron saldırısına uğrayan gemi Giresun açıklarına sürüklendi! Türk mühendisten haber yok

Dronla vurulan gemi kıyımıza dayandı! Türk mühendisten iz yok
PHP’deki kritik güvenlik açığı dünyayı alarma geçirdi: Kamu hizmetleri devre dışı kaldı

Dünya alarma geçti! Pek çok ülkede kamu hizmetleri durdu

'Game of Thrones' yıldızı Owen Teale İstanbul'da

Dünyaca ünlü dizinin yıldızı İstanbul’da: Gözlerim doldu
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD geri çekilmeye başladı

Yeni hamlesi hiç hayra alamet değil
Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı

Tüm hesaplar bir gecede sil baştan değişti
Meloni'den protestoculara ağır darbe! 5 yıl hapis geliyor

Meloni cezayı kesti! Artık bunu yapmadan bin kez düşünecekler